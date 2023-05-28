متجر في بازار طهران الكبير مخصص منذ نحو 35 عاما لآلاف أقلام التلوين

العالم - خاص بالعالم

هذا المتجر في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران وتحديدا في القسم المخصص للفنون ليس عاديا، فهو مخصص ومنذ نحو 35 عاما لأكثر من 200 لون متدرج من أقلام التلوين بمختلف الأشكال والأنواع والكميات.

وعلى الرغم من أن بعض الأقلام توقف إنتاجها في ظل عصر الرقمنة الحالي لكن صاحب المتجر يثني على حسن حظه في تخزينه لعدد كبير منها على مر السنين وبعضها يعود تاريخ صناعتها لنحو اثنتين وسبعين عاما'.



وقال محمد رافي صاحب متجر عريق لأقلام التلوين في طهران:"أقلام التلوين كان لها عصرها الذهبي الذي يعود إلى القرن الفائت عندما كان مختلف الأطفال يملكون منها في مقلماتهم".



من الأرضية حتى السقف تغطي أقلام التلوين الخشبية بالآلاف جدران المتجر الصغير الذي لا تتجاوز مساحته الثلاثة أمتار مربعة لكنها وبحسب محمد كافية لاستقبال الزبائن وجعلهم يختارون ويجربون ما يرومونه من أقلام تلوين حتى لو تطلب ذلك وقتا طويلا، أما ما يميز المتجر أكثر أنه يبيع الأقلام منفردة لا في علبة الأمر الذي يناسب ذوق ووضع الكثيرين.



وقال محمد رافي :'في كل مرة يرتاد أحد متجري، أظهر اهتماما به حتى لو لم يشتر شيئا أنصح الزبون بلون أو ملمس أو ماركة ما استنادا إلى ماذا يريد أن يفعل بالقلم".



فمن الأعمال التقنية خلال ثمانينات القرن الفائت والعمل في شركة لتصنيع الأقلام والأهم حب الرسم وهوايته كان افتتاح محمد لهذا المتجر وبعد خمسة وثلاثين عاما من العمل فيه لا ينتاب الرجل الخمسيني قلق في شأن سنواته القليلة المقبلة مع اقترابه من سن التقاعد وبانتظار ذلك تتواصل رغبته في الاستمرار بتلبية طلبات زبائنه المتنوعة.

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