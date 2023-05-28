روسيا تحذر الغرب من "اللعب بالنار"

العالم - روسيا

وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها مقطعا منها على شبكات التواصل الاجتماعي "إنه لعب بالنار. لا شك في ذلك".

وأضاف "إنه تصعيد غير مقبول" تقوده "واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي" التي تريد "إضعاف روسيا".

واعتبر أنه، من خلال تسليم كييف أسلحة حديثة، يسعى الغرب إلى "إلحاق هزيمة استراتيجية" بموسكو و"تمزيق" روسيا، وهو خطاب يستخدمه القادة الروس بانتظام.

امتنعت الدول الداعمة لكييف لأكثر من عام عن تسليم الجيش الأوكراني مقاتلات خوفا من تصعيد النزاع، لكن الولايات المتحدة أعطت أخيرا الضوء الأخضر في 19 أيار/مايو للسماح بتسليم طائرات "اف-16" التي تطالب بها كييف من دون توقف.