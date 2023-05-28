النفط العراقية: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار

العالم- العراق

وقالت الوزارة ان "مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت ( 98 ) مليوناً و(634) الف و(947) برميل، بإيرادات بلغت ( 7 ) مليارات و(699 ) مليونا و(272) الف دولار".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت ( 98 ) مليوناً و(634) الف و(947 ) برميل"، لافتة الى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 78.058 ) دولاراً".

وذكرت ان الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل ( 36 ) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج الفارسي وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث.