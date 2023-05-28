"شرط" واشنطن للقاء بايدن ونتنياهو.."رسالة سرية" تكشف عنه!

العالم - الأميركيتان

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن مسؤولين كبار في البيت الأبيض سلّموا رسالة الى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها :"إن كنت مهتما بالقدوم الى اجتماع في واشنطن مع بايدن وكنت مهتما بمساعدة من الرئيس، فقم بإزالة مشروع القانون الذي من شأنه الإضرار بأنشطة منظمات المجتمع المدني من جدول الأعمال".

من جهته قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة عضو الكنيست "داني دانون":" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور هذا الصيف البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيحدث هذا في حلول شهر سبتمبر".

وفي الثاني من مايو الجاري أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو قريبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي خلال إيجاز صحفي.

وفي تعليقه على تصريحات لرئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قال فيها خلال زيارته للكيان الإسرائيلي إنه سيدعو نتنياهو إلى الكونغرس في حال لم يدعه الرئيس البيت الأبيض، ردّ كيربي بأن "بايدن سيدعو نتنياهو قريبا لزيارة البيت الأبيض"، إلا أنه أكد أن "موعد الزيارة لا يزال غير معلوم".

ورغم مرور فترة زمنية على تشكيله الحكومة الإسرائيلية، إلا أن بايدن لم يوجه دعوة لنتنياهو للقائه في البيت الأبيض، على خلفية خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى الحكومة لتمريرها رغم رفض المعارضة.

وأواخر شهر مارس الماضي، قال الرئيس الأمريكي في تصريح للصحفيين: "لن أدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في وقت قريب"، مضيفا أنه"لا يمكن أن تستمر (إسرائيل) في هذا الطريق"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

من جانبه، قال نتنياهو وقتها إن "(إسرائيل) "دولة"مستقلة، تتخذ قراراتها بإرادة مواطنيها، وليس على أساس ضغوط خارجية بما في ذلك أعز أصدقائنا".