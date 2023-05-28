الشيخ القطان للبنانيين: هل تتخيلون لبنان بدون حزب الله؟

العالم- لبنان

وسأل القطان هل تتخيلون كيف يكون هذا البلد لولم يكن هناك معادلة الشعب والجيش والمقاومة؟ أين كان العدو الصهيوني؟. وخلال كلمة له اليوم الاحد في لقاء سياسي خاص نظمته السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي" في البقاع الأوسط (شتورا) قال: نحن نتعجّب عندما نرى من ينتقد المناورات التي حصلت يوم الأحد الفائت، أتعجّب من بعض لبنانيين الذين ينظرون الى هذه المناورات أنها مصدر ضعف لهم مع أن المقاومة أثبتت أنها مصدر قوّة للمسيحيين والمسلمين على كافة انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية، من يستطيع في لبنان أن يقول بأننا نستطيع أن نعيش بأمن وأمان واستقرار لولا هذه المقاومة، بربكم هل تتخيلون لبنان بدون حزب الله؟، هل تتخيلون كيف يكون هذا البلد لولم يكن هناك معادلة الشعب والجيش والمقاومة؟ أين كان العدو الصهيوني؟ أولم يكن في بيروت وفي جونية وفي البقاع وفي الجنوب وفي كل لبنان؟، أم أننا نبرّء هذا العدو من عقيدته؟

و يقول نحن عندنا يقين أن هذا العدو لو لم تردعه المقاومة لكان الآن في لبنان، اذا يا لبنانيون نحن ينبغي علينا اليوم أكثر من أي يوم أن نتمسّك بالمقاومة وأن نتمسّك أكثر بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة لأن هذه المعادلة هي التي تستطيع أن تؤمن الأمن والأمان والاستقرار للبنان.

فاضاف هل يستطيع أحد أن يقول لنا أن هذه المقاومة هي قادرة على أن تؤمن هذا الاستقرار والأمن والأمان للبلد من أجل أن ترجع السياحة الى لبنان ومن أجل أن نعلج ما أمكن من أوضاعنا الاقتصادية وغير الاقتصادية التي نعيشها، لذلك نحن في عيد المقاومة والتحرير نجدد تمسكنا بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة، وفي عيد المقاومة والتحرير لا يسعنا الّا أن نوجّه كلّ التحايا لكل المجاهدين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية ونخصّ بالتحية سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حفظه الله عز وجل الذي نؤمن أننا على عهده سنعود الى فلسطين فاتحين منتصرين وسنصلّي جميعاً في المسجد الأقصى الشريف، نعم انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً نحن عندما نتحدث عن عيد المقاومة والتحرير لا نتحدث عن تحرير حصل فجأة ومن دون أي مقومات ومقدّمات بل على العكس تماماً، ما أدى الى التحرير في عام 2000 هو دماء الشهداء الذين رووا أرض الجنوب وأرض لبنان، الجرحى الذين عانوا ولا يزالون يعانون من جراحهم في سبيل هذا الوطن وفي سبيل تحرير هذه الأرض، نعم نحن عندما نتحدث عن الخامس والعشرين من أيار عام 2000 نتحدث عن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله والذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل أرضهم وعرضهم وفي سبيل وطنهم لبنان، لذلك يا سادة عندما نقول قال الله تعالى يُقتلون ويَقتلون فهذا أمر طبيعي، كما أنك تتمنى أن تحقق النصر.

جاء حديث النبي ليقول لنا أننا ننشد إحدى الحُسنيين إمّا الّنصر والتمكين من الله وإمّا الشهادة في سبيل الله.

وأضاف الشيخ القطان نجد أن اليهود الذين لا يغتصبون أرضنا هناك فئة منهم مع الفلسطينيين بحقهم في استرجاع أرضهم وهم مع حزب الله في لبنان كمقاومة للاحتلال الصهيوني، ونجن أن إخواننا المسيحيين النصارى يقفون أيضاً الى جانبنا في فلسطين من أجل كنيسة القيامة ونجد العدد الكبير من الذين يقفون من المجاهدين ومنهم من يقاتل في سبيل الأرض والعرض والمقدسات لذلك نحن عندما نحتفل بعيد المقاومة والتحرير نحن نحتفل بالمحافظة على أرضنا وعلى شعبنا وللمحافظة على مقومات هذه الأرض التي نعيش عليها.