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شولتس يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

شولتس يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مشيدا بعلاقة البلدين كونهما "شريكين وحليفين مقربين".

العالم-اوروبا

وقال شولتس عبر "تويتر" "أبارك للرئيس أردوغان. نريد معا أن ندفع أجندتنا المشتركة بزخم جديد".

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أردوغان على إعادة انتخابه كرئيس في رسالة موجهة إلى الرئيس التركي، كما قدم قادة بيلاروس وقطر ومصر وفرنسا وأرمينيا والعديد من الدول التهاني.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحصل أردوغان على 52.21% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية التركية ونقلا عن وكالة الأناضول الحكومية. فيما حصد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.79% من الأصوات.

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