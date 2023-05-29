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طوارئ كربلاء تنفذ عملية استباقية لتوفير الحماية لحجاج بيت الله الحرام

طوارئ كربلاء تنفذ عملية استباقية لتوفير الحماية لحجاج بيت الله الحرام
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية استباقية مبكرة بهدف توفير الحماية قبيل تفويج حجاج بيت الله الحرام.

وذكرت القيادة في بيان بحسب موقع السومرية نيوز، انه "وفقاً لتوجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل الخالدي وبإشراف قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، باشرت الأفواج القتالية في قيادة شرطة كربلاء بتنفيذ عمليات استباقية أمنية واسعة النطاق استعداداً لتفويج حجاج بيت الله الحرام".

وأضافت، ان "فوج طوارئ كربلاء الثالث نفذ عملية استباقية موسعة ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة الخنافسة والمناطق المحيطة والوند والرفيع وعرب ذياب، وتأتي هذه العمليات المبكرة بهدف تعزيز الأمن والامان قبيل تفويج الحجيج الى الديار المقدسة براً، إذ تم تفتيش المناطق الزراعية والهياكل المتروكة بحثا عن المطلوبين والمتهمين وتعزيز الأمن المجتمعي".

يذكر أن "كربلاء المقدسة تشهد استقرار أمني ملحوظ بفضل التعاون المستمر بين القوات الأمنية والأجهزة الأمنية الأخرى المتواجدة في المحافظة".

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طوارئ كربلاء تنفذ عملية استباقية لتوفير الحماية لحجاج بيت الله الحرام

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