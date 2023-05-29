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غضب شعبي كبير في عكار شمال لبنان منعاً لاسترجاع جثة أحد العملاء ودفنها في إحدى بلداتها

غضب شعبي كبير في عكار شمال لبنان منعاً لاسترجاع جثة أحد العملاء ودفنها في إحدى بلداتها
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

شهدت منطقة العبدة في عكار شمال لبنان اليوم الاثنين، تجمعات كبيرة للأهالي استنكارًا ورفضًا لإدخال جثة أحد العملاء في ميليشيا لحد (م. ش) إلى الأراضي اللبنانية بغية دفنها في بلدة الحاكور العكارية، حيث وعد المحتشدون بإحراق جثته ومنعه من الدخول إلى أي منطقة بعكار.

وفي السياق، دعت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بيان لها بحسب موقع العهد الاخباري، الجيش الوطني اللبناني والقوى الأمنية، والقوى والأحزاب الوطنية اللبنانية إلى التحرك وعدم القبول بإدخال جثة العميل في جيش لحد منير الشيخ إلى محافظة عكار لدفنها.

واعتبرت اللجنة أن مرور هذه الجثة الخائنة للوطن في مناطقنا هو إساءة للدماء الزاكية التي سقطت في مواجهة العدو الصهيوني وعملائه الذين شاركوا بتنفيذ المجازر بحق أبناء وطننا وبحق الأسرى الذين اعتقلوهم في سجون العدو والذين لا تزال أجسادهم تعاني حتى يومنا، من التعذيب الذي طالهم من قبل هؤلاء العملاء الجبناء.

وأكدت اللجنة، أن عكار والشمال كانتا ولا زالتا أرضاً وطنية ترفض دفن العملاء فيها تحت أي ذريعة، حيث قدمت منطقة الشمال عموماً وعكار خصوصاً خيرة أبنائها في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن بمواجهة العدو، ولا سيما الشهيد علي طالب و الأسير يحيى سكاف.

يذكر أن المتوفى هو من ميليشيا لحد جرى نقله من فلسطين المحتلة، على أن يتم إدخاله إلى الأراضي اللبنانية، ليدفن في مسقط رأسه في بلدة الحاكور العكارية.

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