اهمية زيارة سلطان عمان الى طهران.. الاهداف والمحاور

فيما أعلن مسؤولو البلدين إن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين قيادتي إيران وعمان بما يسهم في تطوير التعاون المشترك واستعراض آخر المستجدات على صعيد المنطقة والعالم.

يمكن تسليط الضوء على زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى ايران من عدة جوانب مختلفة. فخلال العام الماضي تضاعف حجم التجارة بين البلدين اللذين وضعا برامج وخططا مختلفة في مجال تعزيز التجارة بينهما. لكن هل لهذه الزيارة جوانب أخرى غير معلنة؟ وهل حمل سلطان عمان رسالة خاصة لإيران أم سيقوم بدور الوسيط في ملف ما؟

وحول هذا الموضوع من برنامج "من ايران" تستضيف قناة العالم الدكتور مهدي خورسند الخبير في الشؤون السياسية الايرانية، والدكتور احمد عدنان استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ليجيبا عن الاسئلة التالية:

- ترى ما هي القدرات المتاحة لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين وما هي الآفاق المستقبلية لهذه العلاقات؟

- مع الأخذ بعين الاعتبار لزيارة سلطان عمان لمصر في الأسبوع الماضي، هل من الممكن أن نشهد تغييرا فيما يخص العلاقات الإيرانية المصرية؟

- بالنظر إلى الاتفاق المبرم بين إيران والسعودية والدور الذي لعبته دول مثل عمان والعراق بهذا الشأن، هل يمكن أن تعميم مثل هذا الاتفاق ليشمل دولا أخرى؟

- هل من الممكن القول أن سلطان عمان حمل رسالة من الأمريكيين بخصوص الاتفاق النووي السابق؟

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