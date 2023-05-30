مدينة بورتسودان تتحول لعاصمة ادارية إثر الاشتباكات في الخرطوم

العالم - خاص بالعالم

اضحت مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الاحمر الرابط الرئيس لبقية ولايات السودان في استقبال وايصال المساعدات الانسانية اثر الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم وولايات دارفور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي دخلت شهرها الثاني.

وقد استقبلت بورتسودان الاف الاطنان من الموادالغذائية والمعينات الطبية لعدد من الدول، واستطاعت المنظمات الطوعية بالتنسيق مع الجهات الرسمية الحكومية ايصال بعض من هذه المعينات الي عدد من ولايات السودان التي استقبلت الاف النازحين من العاصمة السودانية الخرطوم.

وتجري الترتيبات لايصال المساعدات للعاصمة الخرطوم ومدين الجنينة بولاية غرب دارفور التي تفاقمت اوضاعهما الانسانية بصورة غير مسبوقة.



تدهور الوضع الصحي في السودان خاصة في العاصمة الخرطوم وولاية غرب دارفور استدعي الأجهزة الصحية المختصة للاسراع في ايصال الادوية المنقذة للحياة والمعينات الطبية لآلاف الجرحي

والمرضي ولكن تقف صعوبة الأوضاع الامنية حجر عثرة لإيصال هذه المساعدات التي تكدست في مدينة بورتسودان شرقي السودان.

جهود تبذل بمدينة بورتسودان لتوزيع المساعدات الانسانية للمتضررين من الحرب في السودان في ظل هدن متواترة تظل حبرًا علي ورق حتى الان.

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