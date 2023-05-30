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وزير الداخلية العراقي يزور ايران خلال الاسبوع الجاري

وزير الداخلية العراقي يزور ايران خلال الاسبوع الجاري
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس اللجنة المركزية لمراسم اربعينية الامام الحسين (ع)، ان وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري سيزور ايران خلال الاسبوع الجاري على راس وفد رفيع المستوى.

العالم - ايران

وعقد الاجتماع الـ 111 للجنة المركزية للاربعين الحسيني ، اليوم الاثنين ، بحضور محافظي ومسؤولي المحافظات الحدودية بما في ذلك خوزستان وإيلام وكرمانشاه وكردستان وأذربيجان الغربية ، برئاسة مجيد مير أحمدي نائب وزير الداخلية للشؤون الامنية وإنفاذ القانون ورئيس لجنة الاربعين المركزية.

وجرى في هذا الاجتماع وفقا لارنا،بحث اهم القضايا المتعلقة بتسهيل سفر الزوار للمشاركة في مراسم الاربعين الحسيني في العراق ومنها الآلية الجديدة لتسجيل الزوار واصدار جوازات السفر الخاصة بالاربعين وسبل نقل الاجهزة والمعدات الخاصة بالمواكب الإيرانية إلى العراق ، وإلقضايا الجمركية ، ونقل الزوار ، وإمدادات المياه والثلج اللازمة خاصة في المناطق الحدودية بين البلدين ، إيران والعراق ، وتم اتخاذ القرارات اللازمة على هذا الصعيد.

وفي نهاية اللقاء ، أستعرض مير أحمدي ، في مقابلة صحفية ، نتائج لقاء اليوم ومنها موضوع اصدار الجوازات الخاصة بالاربعين للزوار والتي تم التوصل اليها مع الحكومة العراقية.

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