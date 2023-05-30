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شاهد..الدفاعات الجوية الروسية تتصدى هجوم المسّيرات قرب موسكو

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصدت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة موسكو.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وبحسب المعلومات الأولية تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار من قبل الدفاعات الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة، في منطقة نيو موسكو (موسكو الجديدة) ، وفي منطقة روبليوفكا.

واستهدفت 3 مسيرات مباني سكنية متعددة الطوابق في شارع "لينينسكي بروسبكت" وشارع "بروفسويوزنايا" وشارع "أطلسوفا".

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين صباح اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة استهدفت مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو، دون وقوع إصابات.

وحث عمدة موسكو المواطنين على عدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، والاستناد فقط إلى المصادر الرسمية، وأكد أن جميع خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث، ولا توجد إصابات خطيرة نتيجة للهجوم بالمسيرات.

وقالت خدمة الطوارئ في موسكو، إن مسيرات استهدفت مبنيين سكنيين في موسكو: أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا، وخلفت مسيرة أخرى أضرارا في واجهة مبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات.

بدوره أعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط عدة طائرات مسيرة في المنطقة، وحث سكان المنطقة على التزام الهدوء.

ونشر شهود عيان على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تحليق مسيرتين، واشتغال الدفاعات الجوية الروسية وإسقاط إحدى المسيرات.

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