الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هل يمكن تحديد النظام الغذائي بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

هل يمكن تحديد النظام الغذائي بواسطة الذكاء الاصطناعي؟
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت خبيرة تغذية عن حقيقة إمكانية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للوصول إلى النظام الغذائي الأنسب.

العالم- منوعات

وأوضحت نور جهاد أن محاولة تحديد النظام الغذائي بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي تشتمل على العديد من السلبيات.

وقالت، خلال لقاء متلفز إن الذكاء الاصطناعي يعطي أنظمة غذائية فحسب، مشيرةً إلى أنه من الممكن أن يعطي النظام الغذائي نفسه لأكثر من شخص.

وأضافت أن متخصصي التغذية يتعاملون مع أجسام مختلفة، لافتةً إلى أنهم يحددون النظام بناء على نوع الجسم.

وبيَّنت أن من ضمن أبرز السلبيات أن الذكاء الاصطناعي يعطي معلومات وفقاً لدراسات علمية قديمة أو ضعيفة، مؤكدةً أن الدراسات العلمية تخضع لتجديد مستمر.

وتابعت: «أي دراسة جديدة لا يدخل الشخص فيها، ولا يعلم هل الشخص يعاني أعراضاً معينة أم لا، هي غير مناسبة».

تصنيف :

روابط ذات صلة

تعثر على شقيقاتها العشر بعد 40 عاماً من البحث

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كلمة الدكتور جبلي في ختام زيارته للبنان المتزامنة مع أجواء عيد المقاومة والتحرير

لإنقاص الوزن.. الكولاجين يساعد في تعزيز الشعور بالشبع

الجيش يحرر المخطوف السعودي في لبنان

هل يمكن تحديد النظام الغذائي بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

اغلاق ملف احد الأماكن الثلاثة التي ادعت الوكالة الذرية العثور على يورانيوم عالي التخصيب فيها

رئيس مجلس تركمانستان يصل إلى طهران