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تركيا..أنباء عن استقالات كبيرة داخل حزب الشعب الجمهوري بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية

تركيا..أنباء عن استقالات كبيرة داخل حزب الشعب الجمهوري بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قدم عدد من أعضاء المجلس الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، استقالتهم بعد خسارة كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية التي عُقدت الأحد الماضي الموافق 28 مايو.

العالم - تركيا

كشفت ممثلة “CNN Türk Ankara” ، “دجلة كانوفا”، ما جرى داخل حزب الشعب الجمهوري بعد الانتخابات على الهواء مباشرة.

وأكدت أن أعضاء المجلس التنفيذي لحزب الشعب الجمهوري قدموا استقالاتهم إلى كليجدار أوغلو بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقالت إن كمال كليجدار أوغلو أخبرهم أن الوقت مبكر من أجل هذه الليلة وأشار الى إنه سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ورؤساء المقاطعات لاتخاذ القرار الصحيح.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حصل أردوغان على 52.87 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.13 بالمئة لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات.

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