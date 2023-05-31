برلماني: رد ايران سيكون بصواريخ خيبر وزلزال على أي اعتداء

العالم - ايران

وقال آصفري عضو لجنة المجالس المحلية في مجلس الشورى الاسلامي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ، في إشارة إلى ازاحة الستار عن صاروخ خرمشهر 4 (خيبر) الباليستي: ان قدرات قواتنا المسلحة اليوم محلية وتقوم بإنتاج صواريخ متخفية عن الرادار وليس بامكان اي رادار تتبع هذه الصواريخ.

وأضاف: بالنظر إلى مدى صاروخ خرمشهر البالغ أكثر من 2000 كيلومتر، فإذا كانت القواعد الأميركية والصهيونية تهدد بلادنا ، فسوف نرد على تهديداتهم.

وتابع النائب في مجلس الشورى الاسلامي: إن صنع وإنتاج صواريخ خرمشهر يظهر القدرات الوطنية لقواتنا المسلحة ، بالطبع ، نستخدم قدرات قواتنا المسلحة في مجال إنتاج الصواريخ وإنجازاتها بهدف الردع .

وقال آصفري: طالما أن دولة ما لا تشكل تهديدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فلن نستخدم قدراتنا الصاروخية ضدها ، ولكن لو ارادت أي دولة أن تشكل تهديدًا او سهلت للاعداء امكانية استخدام اراضيها للقيام باعمال عدائية، فسنرد بالتأكيد على اجراءاتهم بصواريخ خرمشهر وزلزال النقطوية والمتخفية عن الرادار.

يذكر ان القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ازاحت الستار مؤخرًا عن صاروخ خرمشهر 4 (خيبر) الباليستي البالغ مداه اكثر من 2000 كيلومتر وله القدرة على التخفي عن الرادار.