استخبارات العراق العسكرية تطيح بأربعة إرهابيين خطرين بالأنبار ونينوى

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وقالت المديرية في بيان لها انه "بعمليات نوعية وأستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعب قيادة عمليات نينوى والفرق الخامسة والخامسة عشر والسادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضاء الرطبة وناحية العياضية ومنطقة الجدعة وسيطرة دوميز".

وأضافت المديرية انه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".