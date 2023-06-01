طوكيو و واشنطن تعتزمان التصدي معا للصواريخ فرط الصوتية

العالم- أسيا والباسفيك

ووفق وكالة "روسيا اليوم" قال هامادا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في طوكيو اليوم الخميس: "فيما يتعلق بموضوع التعاون في مجال التقنيات والأسلحة الدفاعية، توصلنا إلى رأي مشترك حول ضرورة توسيع نطاق البحث لإمكانية التطوير المشترك لطرق الاعتراض لمواجهة (الصواريخ) فرط الصوتية".

وأشار إلى أنه اتفق مع أوستن على توسيع التعاون في مجال الطائرات بدون طيار.

وفي نهاية العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو وواشنطن تدرسان إمكانية إجراء بحث مشترك لتقنيات اعتراض الصواريخ الباليستية برؤوس حربية فرط صوتية، مما قد يمكّن من تدميرها على ارتفاعات يستحيل لمنظومات الدفاع المضاد للصواريخ الحالية الوصول إليها.