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زوار بيت الله الحرام يبدأون رحلتهم بزيارة المسجد النبوي الشريف

الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

مرة اخرى يقترب موسم الحج ويبدا ضيوف الرحمن رحلتَهم من المدينة المنورة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

العالم - خاص بالعالم

المسجد النبوي، يقع في المدينة المنورة، وهو ثاني أقدس مکان في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهو واحد من أهم مزارات المسلمين.

في المدينة هذه الايام حشود من المسلمين تأتي بشكل مستمر وتزداد الاعداد في موسم الحج . فقد جاء عشرات الآلاف من الزائرين الى المدينة في الايام الاخيرة ليزوروا المسجدَ النبوي الشريف قبل التوجه الى مكة المكرمة.

الحضور في هذا المكان المقدس وزيارة الروضة النبوية وهي روضة من رياض الجنة، يعتبر توفيقا الهيا يهبه الله لعباده على الارض.

تآلفُ المسلمين بالرغم من كثرة أعراقهم واقوامهم واجناسهم قديم. فأول عملِ قام به الرسول صلى الله عليه واله هو المؤاخاة بين ساكني المدينة والمهاجرين. كانت المؤاخاة بين المهاجرين والانصار واستمرت روحها بين جنبات المدينة المنورة.

هذا التجمع الكبير من المسلمين هنا في المسجد النبوي الشريف ومن كافة القوميات والاعراق والدول المختلفة هو اكبر مصداق للوحدة الاسلامية. ويمكن للعالم الاسلامي ان يستخدم هذا الاجتماع والتقارب لخدمة قضايا الامة الاسلامية.

يتوافد ضيوف الرحمن الى المدينة المنورة وزيارة المسجد النبوي الشريف استعدادا لاداء مناسك الحج لهذا العام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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