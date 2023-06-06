العالم - خاص بالعالم

هو صاروخ باليستي فرط صوتي تفوق سرعته ما بين اثني عشر الى ثلاثة عشر ضعف سرعة الصوت هو صاروخ باليستي فرط صوتي قل نظيره في العالم، ومع ازاحة الستار عنه باتت إيران واحدة من أربع دول لديها هذه التكنولوجيا في العالم.

انجاز محلي الصنع بامتياز دفاعي ورادع للاعداء وجاء رغم التهديدات والضغوط الغربية بحسب الرئيس ابراهيم رئيسي الذي اكد ان قوة الردع الايرانية تسهم في استتباب الأمن واحلال السلام في المنطقة اذ تجعل الاعداء يفكرون مليا قبل اي هجوم.

وقال الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي :"نصنع الصواريخ لنحمي انفسنا من أعدائنا وحتى لا يفكروا في مهاجمة بلادنا، نعلم أن الأعداء غاضبون من هذه الإنجازات، لذا نقول لهم موتوا بغيظكم، فهذه الإنجازات تفرح شعوب المنطقة".



ويتميز الصاروخ فتاح بمحرك يعمل بالوقود الصلب وقادر على الوصول إلى سرعة عالية والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه كما لديه القدرة على التخفي والمناورة في كافة الاتجاهات ضد الدفاعات الجوية.



وأكد العميد حاجى زاده قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الاسلامية:"قادرون على ضرب اي هدف على شعاع الف واربعمئة كيلومتر بشكل دقيق جدا من دون ان يتم اعتراض الصاروخ فتاح. لا يمكن لأنظمة الدفاع الجوي استهدافه ولا تدميره بسبب حركته في مختلف الاتجاهات والارتفاعات".



ويؤكد المسؤولون الايرانيون ان الصاروخ فتاح قادر على اختراق احدث المنظومات الدفاعية في العالم بما فيها ثاد وباتريوت والقبة الحديدية.



وقال اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية:"توصلنا إلى تقنية ايجاد تنوع في الأنظمة الصاروخية في مختلف المجالات بما في ذلك فتاح وهو صاروخ فرط صوتي قادر على المناورة وتغيير حركته في الفضاء ولا يمكن رصده من قبل الانظمة المضادة للصواريخ. هذه التكنولوجيا ليست موجودة في معظم دول العالم".



وكان العميد حاجى زاده قد استبق مراسم ازاحة الستار عن الصاروخ بتغريدة على تويتر قال فيها ان شروق الشمس يوم الثلاثاء ليس كما في يوم عادي، انها تشرق اليوم مع فتاح. وفي اول رد فعل ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن كشف إيران عن أول صاروخ باليستي فرط صوتي لها، هو رسالة الى تل ابيب.



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