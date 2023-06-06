صدى التقارب الإيراني السعودي لدى ضيوف الرحمن

العالم - خاص بالعالم

في طريقي الى المسجد النبوي الشريف انتشر خبر اقتراب افتتاح السفارة الايرانية في الرياض بعد انقطاع طال سبع سنوات.

فحاولتُ اللقاء مع بعض زوار المسجد النبوي والسؤال عن رايهم حول استئناف العلاقات بين ايران والسعودية.

وكيف ينظر حجاجُ بيت الله الحرام الى موضوع التقارب والتعاون بين الدول الاسلامية خاصة الاتفاق الايراني السعودي في ظل التحديات الراهنة.

الدول الاستكبارية وعلى راسها اميركا تحاول السيطرة على الدول الاسلامية ومنعها من التقارب والاتحاد.

وهذه الفرقة والتشرذم بين الدول الاسلامية يخدم مصالح الدول المستكبرة والكيان الصهيوني.

آمل ان يكون التقارب والاتفاق الاخير بين ايران والسعودية مرتكز جديد لوأد الفتن الاستكبارية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...