الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

صدى التقارب الإيراني السعودي لدى ضيوف الرحمن

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

موفدنا الى الديار المقدسة رصد لنا صدى التقارب الايراني السعودي لدى ضيوف الرحمن ومنهم الزوار الايرانيين والسعوديين.

العالم - خاص بالعالم

في طريقي الى المسجد النبوي الشريف انتشر خبر اقتراب افتتاح السفارة الايرانية في الرياض بعد انقطاع طال سبع سنوات.

فحاولتُ اللقاء مع بعض زوار المسجد النبوي والسؤال عن رايهم حول استئناف العلاقات بين ايران والسعودية.

وكيف ينظر حجاجُ بيت الله الحرام الى موضوع التقارب والتعاون بين الدول الاسلامية خاصة الاتفاق الايراني السعودي في ظل التحديات الراهنة.

الدول الاستكبارية وعلى راسها اميركا تحاول السيطرة على الدول الاسلامية ومنعها من التقارب والاتحاد.

وهذه الفرقة والتشرذم بين الدول الاسلامية يخدم مصالح الدول المستكبرة والكيان الصهيوني.

آمل ان يكون التقارب والاتفاق الاخير بين ايران والسعودية مرتكز جديد لوأد الفتن الاستكبارية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مفكر فلسطيني يكشف ما عاشه ابان الثورة الاسلامية وتأثيرها على المقاومة

خبير عسكري يكشف عن أهمية الصاروخ الإيراني الجديد الفرط صوتي

إيران تكشف عن صاروخها الفرط صوتي"فتاح"الغير قابل للرصد

كيف ستكون الاهداف ضمن شعاع صاروخ الفرط الصوتي الايراني؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تضارب الأنباء حول مقتل رئيس الاستخبارات الأوكرانية بضربة روسية

قرار السعودية خفض إنتاج النفط يثير مخاوف واشنطن..الأمن القومي الأمريكي يعلق!

بالصور.. إفتتاح مركز تنمية استثمارات وتبادل تجاري بين محافظة فارس وسلطنة عمان

اختراق قاعدة لجيش الاحتلال وفقدان أسلحة وعشرات آلاف الذخائر

بالفيديو.. صدى التقارب الإيراني السعودي لدى ضيوف الرحمن

الرئيس الأسد يستقبل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون