الإقتحامات الإسرائيلية للضفة.. هل تفجر الأوضاع من جديد؟

العالم - البوصلة

لكن هذه المواجهات ليست كافية كما يبدو لوضع قواعد اشتباك جديدة تمنع الاحتلال من عمليات الاقتحام، التي يبدو حتى الان انها لم تفيده ولم تكسر تطور المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

كما نظمت حركة حماس مسيرة جماهيرية حاشدة بعنوان 'القدس قبلة الأحرار' انطلقت من جميع مساجد معسكر جباليا وانتهت بمهرجان القت فيه حماس كلمة اكدت فيها ان المقاومة تراكم القوة وان مسار التطبيع لن ينجح في حماية الاحتلال كما اكدت على وحدة المقاومة في الضفة وغزة لمواجهة تطرف الحكومة الاسرائيلية.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول ما حدث في عملية مقتل ثلاثة جنود من الاحتلال الاسرائيلي واصابة اخرين في هجوم تم عبر الاراضي المصرية الى داخل الاراضي المحتلة. وهل مدى صحة الرواية المصرية بان ما حدث هو مطاردة لمهربين للمخدرات؟ وهل شكلت هذه العملية صدمة امنية وعسكرية لكيان الاحتلال؟ حتى لو كانت عملية مطاردة للمهربين؟



كما يتطرق البرنامج الى الهدف الاسرائيلي من هذا التصعيد في الضفة الغربية والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية؟ وما الذي يثير قلق الاحتلال الاسرائيلي ويجعله يقوم بعمليات الاقتحام هذه بصورة مستمرة؟ وهل من الممكن ان نرى سياسة ردع جديدة من قبل المقاومة تخص عمليات الاقتحام الدائمة للمدن الفلسطينية؟ ولماذا هناك صمت مطبق من قبل السلطة الفلسطينية ولا يوجد أي رد مباشر؟ وكيف يقرأ تطور المقاومة في الضفة الغربية بالرغم من الاقتحامات والتشديدات الاسرائيلية؟



ويبحث البرنامج في إمكانية ان تنزلق الامور نحو مواجهة جديدة نتيجة ما يحدث الان في الضفة الغربية؟ ولماذا هذا التصعيد المستمر في الضفة الغربية؟ وسائل الاعلام العبرية كيف تتعامل مع هذا التصعيد؟

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"البوصلة" نستضيف:

- مراسل العالم في غزة فارس الصرفندي.

- د. سامر نجم الدين استاذ القانون في جامعة الخليل من الخليل

التفاصيل في الفيديو المرفق ...