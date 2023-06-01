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بانوراما..

100 يوم على اعتقال رموز المعارضة التونسية، وهجمات أوكرانية شبه يومية على روسيا

100 يوم على اعتقال رموز المعارضة التونسية، وهجمات أوكرانية شبه يومية على روسيا
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... تنظيم الحزب الجمهوري في تونس فعالية بمناسبة مرور أكثر من مئة يوم على اعتقال السلطات لزعيم الحزب عصام الشابي، حيث طالب المشاركون بوقف سياسة الاعتقالات. 

في المقابل كشفت مصادر إعلامية أن الجهاز القضائي فتح تحقيقات جديدة لشخصيات بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. تزايدت الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على المناطق الروسية حيث أشارت مصادر محلية إلى وقوع اشتباكات عنيفة في ضواحي مدينة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، فيما ذكرت موسكو إن وحدات أوكرانية معززة بالدبابات حاولت التقدم نحو الأراضي الروسية إلى أن القوات الروسية تصدت لها ومنعتها من العبور إلى الأراضي الروسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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