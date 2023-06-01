استقالة جميع أعضاء اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري بتركيا

العالم-تركيا

وتمت الاستقالة بعد اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي المركزي برئيس الحزب ومرشحه الخاسر بانتخابات الرئاسة، كمال كيليتشدار أوغلو.

وسيجري المرشح الخاسر حملة جديدة تشمل تعيينات جديدة بدلا من المستقيلين، لتخفيف الانتقادات الموجهة للحزب، حيث يبدو أن كيليتشدار أوغلو لن يترك قيادة "حزب الشعب الجمهوري".

هذا، وأصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، يوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 مايو الماضي.

ووفق بيان صادر عن الهيئة العليا للانتخابات فإنه تم الانتهاء من الاعتراضات، وأرسلت النتائج النهائية لانتخابات الإعادة الرئاسية إلى الجريدة الرسمية لإعلانها.

وفي انتخابات الإعادة لاختيار الرئيس، أدلى 52 مليونا و93 ألفا و375 ناخبا محليا بأصواتهم، وبلغ معدل التصويت 85.72 في المئة.

ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، فقد حصل رجب طيب أردوغان على 52.18 في المئة من الأصوات، وحصل كمال كيليتشدار أوغلو على 47.82 في المئة من الأصوات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات جرت في 14 مايو 2023، حيث حصد أردوغان 49.52% من أصوات الأتراك مقابل 44.48% لكيليتشدار أوغلو، ما استدعى القيام بجولة إعادة يوم 28 مايو، حيث فاز أردوغان بولاية جديدة تستمر حتى عام 2028.