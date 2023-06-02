الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
٠٥:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ألمانيا تكشف عن مشارك محتمل في تفجير 'السيل الشمالي'

ألمانيا تكشف عن مشارك محتمل في تفجير 'السيل الشمالي'
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "زودويتشيه تسايتونغ" بأن السلطات الألمانية كشفت عن الشخص الذي ربما شارك في عملية تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.

العالم - اوروبا

وحسب مصادر الصحيفة، فإن المحققين الألمان قاموا يوم 25 مايو الماضي بتفتيش منزل امرأة كانت لها صلات عائلية بالشخص الذي يعتقد أنه قد شارك في تفجير أنابيب "السيل الشمالي".

يشار إلى أن المرأة تعتبر شاهد عيان في القضية، وهي تتعاون مع المحققين. وحسب المصادر، ذكرت المرأة أن لديها طفلا مع الشخص المشتبه به، وهو عسكري أوكراني عمره 26 عاما.

وأخذت أجهزة التحقيق عينات الحمض النووي للطفل لمقارنتها بما تم العثور عليه على متن يخت "أندروميدا" الذي يعتقد أنه استخدم لتنفيذ عملية التفجير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحديد هوية المشتبه به، ولكنها لم تكشف عنه "لاعتبارات أمنية".

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لعمل تخريبي في سبتمبر الماضي. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقا في الحادث، دون الكشف عن أي نتائج بعد.

روابط ذات صلة

ترامب معلقا على من فجر ’السيل الشمالي’: لا أريد إحراج أمريكا

الإدارة الأمريكية تتفادى التحقيق في تفجير 'السيل الشمالي' لأنها تعرف الفاعل

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي صيني للتحقيق بتفجير "السيل الشمالي"

زاخاروفا: الحقيقة حول تفجير "السيل الشمالي" ستظهر للعيان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين: مشروع 'طريق التنمية' مهم جداً للعراق

من الدرجة الممتازة.. شاهد.. الرئيس الأسد يمنح سفير الجزائر بدمشق وسام الاستحقاق السوري

بالصور.. إصابة 3 اطفال بانفجار لغم قرب قاعدة اميركية بدير الزور

ميدالية برونزية لايران في البطولة العالمية للتايكواندو

وتعتقل شابا من 'يعبد'.. فجر اليوم الجمعة.. قوات الاحتلال تقتحم قرى شمال شرق جنين

استعداد طالبان للحوار مع ايران حول قضية مياه هيرمند