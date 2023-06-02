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'بريكس' تجدد دعمها للحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا

'بريكس' تجدد دعمها للحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أيد وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) في اجتماعهم في كيب تاون الخميس التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا والتنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب.

العالم - افريقيا

وجاء في بيان مشترك صدر عن اجتماع كيب تاون: "أعاد الوزراء التذكير بمواقف دولهم من الوضع في أوكرانيا وما حولها، وأشادوا بمقترحات الوساطة التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأضاف البيان أن الوزراء دعوا أيضا الى "التنفيذ الكامل والفعال لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب"، مشددين على أهمية وصول الحبوب والأسمدة للمحتاجين.

والاجتماع الوزاري لـ"بريكس" ترأسته وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون لجنوب إفريقيا ناليدي باندور، وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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'بريكس' تجدد دعمها للحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا

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