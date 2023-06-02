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العميد قاآني: الشهداء النموذج الامثل للعزة والعظمة

العميد قاآني: الشهداء النموذج الامثل للعزة والعظمة
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد فيلق القدس بالحرس الثورة الاسلامية اللواء اسماعيل قاآني أن الشعب الايراني المسلم يفتخر بأنه يسير في طريق اقامة حكومة الامام المهدي (عح) العالمية، مشيدا بالشهداء الابرار الذين أصبحوا رواد المقاومة والنموذج الامثل لعزة وعظمة هذا الشعب النبيل.

العالم-ايران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها صباح اليوم الجمعة تخليدا لذكرى الشهيد محمد رضائي الذي كان من القوات التي تحطم الخطوط الامامية في جبهة الحرب التي فرضها صدام على ايران (1980-1988)، وتم أسره واستشهد تحت تعذيب جلاوزة النظام الصدامي المجرم.

وأشاد اللواء قاأني بهذا الشهيد الغالي الذي كان من الغواصين وأبلى بلاء حسنا في الحرب المفروضة، مؤكدا أنه كان يؤدي أصعب المهام في الجبهة ويعتبر نموذجا للأسير المقاوم الذي حافظ على هويته الاسلامية في مرحلة الاسر حتى استشهد مظلوما غريبا, حسبما نقلت وكالة فارس للانباء.

الجدير بالذكر أن الشهيد رضائي كان من قوات تعبئة المستضعفين الذي تم أسره على يد قوات صدام في عمليات كربلاء 4 بعد أن وجه ضربات موجعة لقوات صدام، التي اضطرت الى تعذيبه لانتزاع اعترافات منه الا انه صمد بوجه تلك الاعمال الوحشية واستشهد أمام مرأى اخوانه الاسرى الايرانيين.

وقد عاد جثمانه الطاهر الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعدما تم دفنه في خارج المخيم الذي كان فيه بعد أعوام حيث كان جثمانه سليما رغم مرور فترة طويلة على دفنه.

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العميد قاآني: الشهداء النموذج الامثل للعزة والعظمة