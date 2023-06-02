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شاهد.. هل السودان أمام مشروع غربي؟

الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث في الشؤون الإقليمية محمود حسب الرسول، الصراع العسكري في السودان بأنه مشروع غربي عبر أجندة محلية وإقليمية.

العالم - خاص بالعالم

وقال حسب الرسول في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الغرب يريد من خلال مشروع الصراع العسكري في السودان أن يخضع السودان لإرادته ويعيده إلى حظيرة الدول المستعمرة بعد نحو 70 عاما من الاستقلال من أجل بسط سيطرته على كل الأرضي السودانية ونهب ثرواتها.

وأضاف، أن الغرب ينفذ مشروعه في السودان من خلال أجندته المحلية والإقليمية، لإشعال حرب عسكرية في السودان بعد ما فشلت كل محاولاته للسيطرة على السودان.

ووصف الباحث في الشؤون الإقليمية الصراع العسكري في السودان بالصراع الدولي مع المؤسسة العسكرية والمجتمع السوداني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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