الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ دعموش: إنجاز الاستحقاق الرئاسي بداية المسار لإيجاد الحلول للأزمات

الشيخ دعموش: إنجاز الاستحقاق الرئاسي بداية المسار لإيجاد الحلول للأزمات
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله "الشيخ علي دعموش ،"أنّ المقاومة التي تعلمناها من الإمام الخميني حرّرت الأرض وحمت لبنان وجعلته قويا وعزيزا. 

العالم - لبنان

وقال الشيخ دعموش، أنّ المعادلات التي صنعتها دماء الشهداء هي التي تمنع العدو الإسرائيلي من الاعتداء على لبنان وشعبه وحدوده وحقوقه وثرواته".

ولفت في خطبة الجمعة إلى "أنّ المقاومة اليوم في أعلى جهوزيتها وهادئة ومطمئنة، بينما العدو قلق وخائف ومضطرب"، معتبرا، "أنّ المناورات التي يجريها هي دليل ضعفه وخوفه واضطرابه، وأنّ أكثر ما يقلق العدو هو قدرات المقاومة ووحدة الساحات التي باتت ترعبه وتجعله يحسب ألف مرة قبل أن يفكر في الاعتداء على لبنان".

وأضاف: "لقد جرّب الفريق الآخر طرح مُرشح للتحدي والمواجهة على مدى 11 جلسة، ولم يصل إلى نتيجة وهو اليوم يُحاول الاتفاق على اسم مرشح آخر ليكرر التجربة".

قال: "يجب أن يدرك اللبنانيون أنّ البلد لا يحتمل ولا يدار بمنطق الفرض والتحدي والاستئثار والإقصاء بل بمنطق الشراكة الوطنية والتعاون بين كل القوى السياسية".

واعتبر "أنّ تغيير اسم المرشح واستبداله بمرشح آخر للتحدي لا يوصل إلى نتيجة، فالمسار الوحيد الذي يؤدي إلى النتيجة المطلوبة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو الحوار والتفاهم مع بقية الكتل من أجل الوصول إلى اتفاق، ولعبة الإعداد هي مضيعة للوقت، فليس هناك من يمتلك أكثرية في مجلس النواب، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يفرض ما يُريده بعيدًا عن التفاهم مع الآخرين".

وقال: "نحن أعلنا دعمنا للوزير فرنجية لأننا نرى فيه المؤهلات والصفات الوطنية المطلوبة ولكننا أعلنّا أيضًا استعدادنا للحوار والتوافق، والفريق الآخر هو الذي يرفض ويضع الشروط ويُعرقل التوصل إلى حلّ، لأنّه يريد التحدي والمواجهة لا الحوار والتوافق" .

روابط ذات صلة

الشيخ دعموش: العدو الاسرائيلي فشل بتحقيق أي إنجاز إستراتيجي خلال العدوان على غزة

الشيخ دعموش: لا سبيل للحل الا ‏بالحوار والتلاقي بين اللبنانيين

الشيخ دعموش: انتظار الخارج ‏والرهان عليه هو رهان على سراب

قيادي بحزب الله: تراجع محور أميركا بالمنطقة تم بفعل الصمود والثبات والصبر الشعوب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

عشرات الإصابات بقمع الإحتلال مسيرات في الضفة المحتلة

وزير الخارجية الإيراني یؤكد على التعاون والشراكة مع بريكس

الشيخ دعموش: إنجاز الاستحقاق الرئاسي بداية المسار لإيجاد الحلول للأزمات

رعد: مرشحنا للرئاسة قادر على المساهمة في حل كثير من مشاكل البلد الإستراتيجية

السنغال... 9 قتلى إثر اشتباكات بين الشرطة وأنصار زعيم المعارضة 