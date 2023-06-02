حماس تنظم مسيرة جماهيرية شمال غزة

العالم- فلسطين

وقال القيادي في حماس محمد أبو عسكر خلال كلمة له، إن مسيرة اليوم تأكيد على إسناد حركة حماس للأقصى ورفضها للانتهاكات الصهيونية.

وأكد أبو عسكر أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة بالتقسيم الزماني والمكاني، ويستغل الأعياد الصهيونية لشن حرب دينية على المسجد الأقصى.

وقال إن العدو الصهيوني بات يخشى أهل الضفة والداخل المحتل، لأنهم امتشقوا سلاح المقاومة.

وأشاد برباط أهل القدس في المسجد الأقصى، داعيا إياهم إلى مواصلة الرباط، فهم صمام الأمان الأول للدفاع عن المقدسات.

وأشار إلى أن التطبيع مع المحتل لن يجلب للعالم العربي أمنا ولا رفعة، بل إن الرفعة تكون بالانتماء إلى القدس.

وأضاف أن المسجد الأقصى ملك للمسلمين جميعا، وهو بحاجة لدعم وإسناد ومناصرة بكل الأشكال.