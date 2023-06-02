اختفاء عشرات الأطفال في كليفلاند الأمريكية

العالم _ الأميرکيتان

وصرح رئيس شرطة نيوبورغ، هايتس جون ماغوي، أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً الذين تم الإبلاغ عن فقدهم، ظل عند مستويات غير مسبوقة طوال الشهر.

وقال ماغوي: "يبدو هذا العام وكأنه عام استثنائي".

وأضاف: "لسبب ما، في عام 2023، رأينا أكثر بكثير مما نراه عادةً، وهو أمر مزعج لأننا لا نعرف ما الذي يحدث مع بعض هؤلاء الأطفال"، مشيراً إلى أن العديد منهم قد يتورط في تجارة أو تعاطي المخدرات أو نشاط العصابات".

وحذر ماغوي من أن قضية اختفاء الأطفال لم تعد تظهر في الصحافة.

وقال: "إنها جريمة صامتة تحدث تحت أنظارنا، المشكلة هي أين هم؟ إلى أين يذهبون؟ يمكن أن يكونوا في منزل للمخدرات أو في بيوت مشبوهة".

ولاحظ ماغوي أنه لا يوجد أي صور للعديد من المفقودين، وقال إن الأمر يدعو للقلق.