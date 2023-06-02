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اختفاء عشرات الأطفال في كليفلاند الأمريكية

اختفاء عشرات الأطفال في كليفلاند الأمريكية
الجمعة ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشفت السلطات الأمريكية أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 30 طفلاً في عداد المفقودين في منطقة كليفلاند بولاية أوهايو على مدى أسبوعين في النصف الأول من شهر مايو/ أيار الماضي وهو أمر قال قائد الشرطة المحلية إنه لم ير مثله في حياته المهنية التي استمرت 33 عاماً.

العالم _ الأميرکيتان

وصرح رئيس شرطة نيوبورغ، هايتس جون ماغوي، أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً الذين تم الإبلاغ عن فقدهم، ظل عند مستويات غير مسبوقة طوال الشهر.

وقال ماغوي: "يبدو هذا العام وكأنه عام استثنائي".

وأضاف: "لسبب ما، في عام 2023، رأينا أكثر بكثير مما نراه عادةً، وهو أمر مزعج لأننا لا نعرف ما الذي يحدث مع بعض هؤلاء الأطفال"، مشيراً إلى أن العديد منهم قد يتورط في تجارة أو تعاطي المخدرات أو نشاط العصابات".

وحذر ماغوي من أن قضية اختفاء الأطفال لم تعد تظهر في الصحافة.

وقال: "إنها جريمة صامتة تحدث تحت أنظارنا، المشكلة هي أين هم؟ إلى أين يذهبون؟ يمكن أن يكونوا في منزل للمخدرات أو في بيوت مشبوهة".

ولاحظ ماغوي أنه لا يوجد أي صور للعديد من المفقودين، وقال إن الأمر يدعو للقلق.

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