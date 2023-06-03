شاهد.. تحالف أمني بحري جديد يضم ايران ودول عربية

العالم - ايران

تحالفات امنية بحرية جديدة تتبلور قريبا في المنطقة بمشاركة ايران ودول عديدة في الخليج الفارسي بعدما باتت الدول الاقليمية على قناعة انه من دون تعاون وتنسيق فيما بينها لا أمن في المنطقة هذا ما اعلن عنه قائد البحرية في الجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني في مقابلة تلفزيونية قائلا ان غالبية دول منطقة شمال المحيط الهندي باتت تعتقد أنه ينبغي عليها التعاون مع ايران لاستتباب الامن في المنطقة.

وقال الادميرال شهرام ايراني:"اليوم وصلت دول المنطقة الى نتيجة ان استتباب الأمن فيها يجب أن يتم عبر التآزر والتعاون المشترك. لذا هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور اقليميا ودوليا".

الادميرال ايراني اوضح ان هذا التحالف سيضم ايران والسعودية والامارات وقطر والبحرين وسيشمل ايضا الهند وباكستان. كما اشار الى التحالف البحري الثلاثي القائم بين ايران وروسيا والصين والى التعاون الثنائي في هذا المجال مع سلطنة عمان، مؤكدا ان المنطقة ستخلو قريبا من أي قوة غير مبرر تواجدها وستكون هي بنفسها مسيطرة على مجالها الامني.

تطورات تأتي عقب الاجواء الايجابية التي تشهدها المنطقة مع استئناف طهران علاقاتها مع الرياض وتحسينها مع الامارات وكذلك عقب اعلان الاخيرة انسحابها من تحالف أمني بحري يضم اربعة وثلاثين دولة وتقوده واشنطن في منطقتي البحرالاحمر والخليج الفارسي وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الاماراتية قالت فيه ان قرارها جاء التزاما منها بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الامن والاستقرار الاقليميين.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اكد قدرة طهران بالتعاون مع جيرانها على ضمان أمن مياه الخليج الفارسي والملاحة في المنطقة مؤكداً عدم الحاجة الى الأجانب لضمان أمن مياهها الإقليمية.