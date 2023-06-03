جبهة العمل الإسلامي:ما حدث على الحدود المصرية الفلسطينية عمل بطولي مشرف 

العالم - لبنان

واعتبر الجعيد أن ما حدث هو عمل بطولي مشرف يبنى عليه ولاسيما بعد سنوات طوال من الهدوء على تلك الحدود،

وقال: إن هذا لدليل ساطع على أن شعلة الجهاد لا تنطفئ مهما تعاظمت الضغوط ومهما ارتكب العدر الصهيوني وإدارة الشر الأمريكية من مجازر بحق شعوبنا في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن.

وأضاف: انطلاقا من هذه العملية غير المسبوقة، الأيام المقبلة ستثبت للعالم أجمع أن أبناء الأمة العربية والإسلامية لن ينسوا قضية فلسطين، وهذه الأمة لن تخنع أو تخضع، وهي إن خبت في مرحلة من المراحل أو خفت صوتها لسبب من الأسباب إلا أنها تنتفض كالمارد من جديد لتدهش العالم بجهادها ومقاومتها لأن صاحب الحق سلطان، وما ضاع حق وراءه مطالب.

وختم: لقد جاءت هذه العملية المميزة لتؤكد أيضا أن الشعب الفلسطيني ليس بمفرده، وغير مسموح الاستفراد به أو بفصائله المجاهدة، وان تحريك جبهة أو محور جدید اليوم من الحدود المصرية هو تأكيد على أصالة الشعب المصري البطل، وأصالة انتمائه ودعمه ونصرته للقضية الأم، وهذا الجيش العظيم الذي اقتحم واخترق خط بارليف لهو الجيش نفسه الذي سيكون له لاحقا وبعد فتح كل الجبهات الدور الفاعل في تحرير فلسطين، وان كبوة التطبيع ستمحوها قبضات المجاهدين الأبطال، ونتائج هذا العمل الجهادي المقاوم ستنعکس بلا ريب إيجابا على معنويات الشعب الفلسطيني.