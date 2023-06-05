إيران .. تحالف إقليمي ودولي لحماية الأمن البحري

العالم - من ايران

إذ يبدو أن التحالف البحري الذي تم تشكيله سابقًا مع روسيا والصين وعمان وباكستان آخذ في التوسع والتطور في الوقت الراهن.

كما يبدو أن تشكيل هذا التحالف سيجعلنا نرى في المستقبل القرب منطقة خالية من أي تواجد غير مبرر للقوات الأجنبية

موضوع تشكيل تحالف بحري بين إيران ودول إقليمية من بينها السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق في المستقبل القريب له أبعاد مختلفة.

فللوهلة الاولى سيسهم هذا التحالف في رفع مستوى الأمن الإقليمي لا سيما أمن الملاحة البحرية.

ومن ناحية أخرى سيتيح تبادل الخبرات بين القوات العسكرية لدول المنطقة، كما سيسهم من جهة أخرى في تهميش الكيان الصهيوني.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول الفرص والإمكانيات التي سيوفرها هذا التحالف لدول المنطقة؟ وكيف يقرأ احتمال تشكيل تحالف بحري جديد بمحورية إيران؟ وما هو تأثير هذا التحالف على وجود القوات الأجنبية في المنطقة؟ وما تأثير هذا التحالف على محاولات الكيان الصهيوني للتواجد في المنطقة؟

كما يبحث البرنامج في التأثير المترتب عن الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية وكذلك المباحثات الأخيرة مع الإمارات بشأن تحقيق مثل هذه النتائج؟ وكيف ينظر إلى آفاق تشكيل هذا التحالف وما هي المدة التي تتوقعون أن تستغرقها بلورته على أرض الواقع؟

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "من إيران":

- العميد المتقاعد د. محمد كريم عابدي خبير الشؤون الإستراتيجية والأمنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...