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'تحدي خطير'!..'توغل أمريكي' و'ترقب صيني' في بحر الصين الجنوبي + فيديو

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت قناة (Global News) الكندية، يوم أمس السبت، إن سفينة حربية صينية اقتربت من مدمرة أمريكية على مسافة تقل عن 150 مترا في بحر الصين الجنوبي.

العالم - آسيا والباسفيك

وشددت القناة على أن مثل هذه التصرفات من قبل البحارة الصينيين، كادت أن تؤدي إلى اصطدام بين السفينتين.

وذكرت القناة، أن الحادث وقع خلال مهمة أمريكية - كندية مشتركة، في مضيق تايوان.

وردا على الحادث، أصدرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بيانا قالت فيه، إن السفينة الصينية بتصرفها انتهكت قواعد الملاحة الآمنة في المياه الدولية.

من جانبه نوه متحدث باسم السفارة الصينية في كندا لقناة Global News، بأن السفينتين الأمريكية والكندية، أبلغتا الجانب الصيني بوجودهما، وبعد ذلك قامت القوات البحرية والجوية الصينية بمراقبة تحركات السفينتين بشكل قانوني.

في يوم 30 مايو، أعلنت قيادة القوات المسلحة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، عن "مناورة عدوانية من قبل مقاتلة صينية من طراز J-16" ضد طائرة أمريكية من طراز RC-135 فوق مياه بحر الصين الجنوبي.

وزعمت القيادة في بيانها، بأن طائرة الاستطلاع الأمريكية نفذت في 26 مايو "عمليات آمنة دورية" هناك، وأعربت عن أملها في أن "تستخدم دول المنطقة المجال الجوي الدولي بأمان ووفقا للقانون الدولي".

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