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بقيادة المتطرف غليك..

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين بقيادة المتطرف، يهودا غليك، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

العالم- فلسطين

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وأوضحت أن المتطرف غليك قدم للمقتحمين شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وراوية تلمودية مزيفة عن المسجد الأقصى المبارك.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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