السيد حسن الخميني: ثورة الإمام الخميني كانت بلا شك 'الأكثر شعبية' في العالم

العالم - ايران

وقال السيد حسن الخميني في كلمته في مستهل مراسم احياء الذكرى الـ 34 لرحيل الامام الخميني التي جرت صباح اليوم الاحد عند مرقده الطاهر في مدينة ري جنوب العاصمة طهران: في العام الماضي ، كان لسماحة قائد الثورة الاسلامية عبارة في مثل هذه المراسم كانت بمثابة جوامع الكلم، والكلمات القصار التي يمكن ان تبين سر حياة الإمام ومستقبل البلاد.

وأضاف: لقد قال سماحته أن الإمام (رض) هو حياة وروح الجمهورية الإسلامية ، وهذه العبارة مأخوذة من التكبيرات وحياة الإمام (رض) الزاخرة بالبركة والجهود الحثيثة والمضنية للشعب على مدى الاعوام الـ 200 الماضية، والجمهورية الاسلامية المنبثقة من نضالات قائد الثورة ومستضعفي العالم.

وتابع السيد حسن الخميني: ان الجمهورية الإسلامية هي أعظم ميراث للإمام الخميني (رض). لا كلمة أقل ولا كلمة أكثر، لهذا السبب نرى اليوم أن كل من لديه عداوة للإمام (رض) يوجه عداوته للجمهورية الاسلامية.

واضاف: ان الجمهورية الإسلامية مبنية على ركائز؛ الجمهورية والشعب ، وكذلك الإسلام. لقد حدد الإمام (رض) طريقه كله خلال الثورة عبر درب قلوب الناس ، واهتم بإيقاظ قلوب الناس، ولم يعتمد على الاجراءات العنيفة والنظر إلى الأيادي الأجنبية واستخدام القوى غير الشعبية.

وقال حجة الإسلام السيد حسن الخميني: إن ثورة الإمام الخميني كانت بلا شك الثورة الأكثر شعبية في العالم.

وأضاف: ان قائد الثورة الاسلامية اكد في بداية العام أن الانتخابات هي دائمًا أحد المبادئ الاساسية للجمهورية الإسلامية ويجب الانتباه دائمًا الى تحضيراتها وأركانها وصيانتها ونزاهتها.

وتابع حجة الإسلام السيد حسن الخميني: ان المسالة الثانية والقيِّمة للغاية هي دور الإسلام. فالعلاقة بين الإسلام والفقه هي كالعلاقة بين العلم والواقع. الإسلام معناه التدين ، فلا يسير إلا على طريق الفقه الصحيح. كان الإمام (رض) شجاعًا ومناضلًا وثوريًا وفقيها ومرجعا دينيا.

وقال السيد حسن الخميني: مبدأ آخر للجمهورية الإسلامية ، الذي هو ميراث الإمام ، هو قضية العزة الموجودة اليوم في شكل الاستقلال السياسي للبلاد. يعلم الخبراء أنه خلال المائتي عام الأخيرة من تاريخ إيران ، لم تكن هناك فترة نحظى فيها بالاستقلال السياسي مثل فترة الجمهورية الإسلامية.

وأشار السيد حسن الخميني إلى أن الاهتمام بنقاط الضعف قد يؤدي إلى إهمال نقاط القوة ، وقال: جهد مهم تشكل نتيجة الصحوة الإسلامية ، ودور مهم للغاية لعبه الاستقلال السياسي للبلاد في المنطقة ، والقوة الظافرة والعظيمة التي تتمتع بها الثورة اليوم ، والإسلام في العالم وخاصة في المنطقة ، ومثالها قضية فلسطين والصحوة الاسلامية وقضية تحرير القدس بإذن الله. لا ينبغي لأحد أن ينسى هذه الامور.

وأكد قائلا: إن الجمهورية الإسلامية ، التي يشكل الإمام روحها ، يجب أن يشعر فيها الناس بالرفاهية وأن يروا سبل عيشهم مواتية بصورة افضل. مكافحة الفقر والفساد والتمييز لطالما كانت من الآفات التي حظيت باهتمام المسؤولين على الدوام.