رئيس جمهورية العراق: نولي اهتماما بالقضية الفلسطينية

العالم- العراق

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأحد في قصر بغداد، السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل"، مبيناً أن "السفير نقل في مُستهل اللقاء تحيات وتقدير رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، فيما حمّل رشيد السفير تحياته وتقديره إلى رئيس السلطة الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق".

وأكد رئيس الجمهورية، أن "العراق يولي اهتماما بالقضية الفلسطينية ويدعمها في كافة المحافل الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة".

من جانبه، قدّم السفير أحمد عقل "شكره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني" ، مؤكداً "حرص ورغبة بلاده حكومة وشعباً على توطيد علاقات التعاون والاخوية مع العراق وشعبه الشقيق".

وجدد السفير "الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى "أهمية دور العراق في تبني تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية".