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بيان سعودي - أمريكي مشترك بشأن مفاوضات جدة حول السودان

بيان سعودي - أمريكي مشترك بشأن مفاوضات جدة حول السودان
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكدت السعودية وأمريكا استعدادهما لاستئناف المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان.

العالم - السعودية

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكدت الرياض وواشنطن "أن وفدي قوات الجيش السودانية، وقوات الدعم السريع لا يزالان موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام (3 يونيو الجاري).

وأضاف البيان أن "السعودية وأمريكا حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة".

وشدد البيان على أن "واشنطن والرياض على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية"، مذكرا الطرفين "بوجوب تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة الصادر في 11 مايو للالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وأكد البيان أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان، كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكل فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية".

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بيان سعودي - أمريكي مشترك بشأن مفاوضات جدة حول السودان

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