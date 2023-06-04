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ايران تسعى ان تكون استراتيجية الامام الخميني في الحكم لادارة البلاد

الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

اكد المساعد الاول لرئيس الجمهورية في ايران محمد مخبر ، ان الحكومة في ايران تسعى ان تكون استراتيجية الامام الخميني في الحكم.

وقال في مقابلته اجرتها قناة العالم على هامش مراسم احياء الذكري السنوية الرابعة والثلاثون لرحيل الامام الخميني: "من منطلق العقل ومن منطلق تقبل المسؤلية علينا ان نجعل تعاليم الامام الخميني ونهجه نصب اعيننا، ونسعى ان تكون استراتيجيته في الحكم هو المنهاج الذي يتبع في ادارة البلاد.

هذا وقد احيا الشعب الايراني صباح اليوم، الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني 'قدس سره الشريف'، بحضور أبناء الشعب وكبار المسؤولين في البلاد، والقى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كلمة في هذه المراسم.

كما أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا بالمناسبة جدد فيه العهد مع الإمام الراحل ومبادئ الثورة الإسلامية، ورأى في الذكرى فرصة لشرح أبعاد شخصية الإمام، وأفكاره السامية التي هي حاجة دائمة للشعب الإيراني ونظامه الإسلامي.

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