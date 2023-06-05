الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

30 قتيلا على الأقل في هجمات مسلحة على قرى نيجيرية

30 قتيلا على الأقل في هجمات مسلحة على قرى نيجيرية
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

قتل 30 شخصًا على الأقل في سلسلة هجمات نفذها مسلحون في عدة قرى بولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا يوم السبت، حسبما أعلنت الشرطة.

العالم-افریقیا

وأفادت الشرطة في سوكوتو، أن الضحايا ينتمون إلى إحدى جماعات القصاص المحلية في منطقة تانغازا الحكومية المحلية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الشرطة، قامت بعض عناصر الجماعة بزيارة قرية عزام قبل الهجمات لتحذير السكان من وقوع أعمال عنف محتملة. ولكن تصاعدت الأحداث عندما تصرف أعضاء الجماعة بعنف زائد واعتدوا على بعض القرويين.

ردًا على ذلك، طلب السكان المساعدة، ووصلت المساعدة من رجال مسلحين يستقلون 20 دراجة نارية، والمعروفين بقطاعي الطرق، وفقا لوكالة شينخوا.

وأشار البيان إلى أن أفراد الجماعة انسحبوا إلى قرى مختلفة بمجرد وصول المساعدة، لكن المسلحين تعقبوا أعضاء الجماعة وقاموا بقتل ثمانية أشخاص في قرية راكا، وسبعة في بيلينغاوا، وستة في جابا، وأربعة في داباجي، وثلاثة في راكا دوتسي، واثنين في تساليوا.

تأتي هذه الهجمات المسلحة كتهديد أمني رئيس في أجزاء مختلفة من نيجيريا، حيث شهدت حوادث قتل واختطاف في الأشهر الأخيرة.

روابط ذات صلة

مصرع 46 مدنيا على الأقل إثر هجوم لمسلحين في نيجيريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حيال القضايا الإقليمية والدولية شاهد.. رئيس العراق يؤكد للمقداد أهمية التشاور والتنسيق بين بلده وسوريا

شاهد بالفيديو.. السيطرة علی البحار مفتاح السيطرة علی العالم

بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون 'الأقصى'

السوداني يترأس اجتماعا للّجنة العليا لإعمار محافظة نينوى

30 قتيلا على الأقل في هجمات مسلحة على قرى نيجيرية

أمريكا غاضبة من تشكيل تحالف بحري إيراني عربي.. لماذا؟