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التحالف البحري الايراني العربي تهديد للاستراتيجية الاسرائيلية

الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير العسكري شارل أبي نادر ان التحالف البحري الايراني مع دول عربية، سوف يكون له نتيجة غيرمباشرة وهي اضعاف دور "اسرائيل" في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وقال أبي نادر في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: التحالف البحري الايراني مع الدول العربية بمجرد ان ينزع من "اسرائيل" امكانية التدخل وامكانية التأثير علی الدول الخليجية وعلی ايران، فسيعتبر هذا التحالف انه يستهدف "اسرائيل" حتی وان لم يكن هناك عنوان مباشر وصريح انه يستهدف "اسرائيل".

وأكد ابي نادر ان هذا التحالف يضعف موقع "اسرائيل" المبني دائماً علی اساس التوتر والخلافات في المنطقة.

وأوضح انه عندما يتكون تحالفاً بحرياً لدول مرتبطة بحرياً ونفطياً وحدودياً، ستتشكل منطقة سلام و منطقة امان وأبعدت عنها امكانية الحرب والمواجهة.

وبيّن انه عندما تتحالف هذه الدول بحرياً فسوف يكون هناك قدرة متماسكة من الدول لها قوة عسكرية في الحماية والامان لايستطيع أحداً التأثير عليها كما في السابق.

وأشار ابي نادر الی التدخلات الاسرائيلية والاميركية سابقاً في امور الدول العربية، مؤكداً ان هذه التدخلات كانت تأتي من منطلق نقطة ضعف رئيسية وهي امكانية تحريض هذه الدول وتخويفها من التهديد الايراني والقدرة النووية والصواريخ الباليستية الايرانية والمسيرات والزوارق، لكن بعدما يتشكل التحالف الجديد سوف تسقط جميع هذه التهديدات.

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