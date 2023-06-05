"الجهاد الإسلامي" تنعى شهيد فلسطين الطفل محمد التميمي

العالم - فلسطين

وقدمت الحركة في بيان صحفي ، التعازي إلى عائلة الشهيد وعموم الأهالي في رام الله.

وأكدت الجهاد الإسلامي، أن جريمة استهداف الأطفال والأبرياء من أبناء شعب فلسطين دليل على مدى إجرام هذا الاحتلال الفاشي الذي يواصل إرهابه المنظم.

ودعت الحركة لتصعيد المقاومة لرد العدوان والثأر لدماء الشهداء حتى الحرية والخلاص.

واستشهد الطفل محمد هيثم التميمي (3 أعوام)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله، مساء يوم الخميس الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت العائلة أن جثمان الشهيد الطفل سيتم تسليمه إلى ذويه مساء اليوم على حاجز رنتيس غرب رام الله، ليتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ثم سيوارى الثرى غدا في مقبرة القرية.