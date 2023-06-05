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ضمن دعوتها لتصعيد المقاومة..

"الجهاد الإسلامي" تنعى شهيد فلسطين الطفل محمد التميمي

الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

نعت حركـة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسطيـن، إلـى جماهيـر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية شهيـد فلسطيـن الطفـل: محمـد هيثـم التميمـي (3 أعـوام)، الـذي ارتقـى متأثـراً بجراحـه التـي أصيـب بهـا برصـاص الاحتـلال المجـرم فـي قريـة النبـي صالـح بـرام الله الجمعـة الماضيـة.

العالم - فلسطين

وقدمت الحركة في بيان صحفي ، التعازي إلى عائلة الشهيد وعموم الأهالي في رام الله.

وأكدت الجهاد الإسلامي، أن جريمة استهداف الأطفال والأبرياء من أبناء شعب فلسطين دليل على مدى إجرام هذا الاحتلال الفاشي الذي يواصل إرهابه المنظم.

ودعت الحركة لتصعيد المقاومة لرد العدوان والثأر لدماء الشهداء حتى الحرية والخلاص.

واستشهد الطفل محمد هيثم التميمي (3 أعوام)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله، مساء يوم الخميس الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت العائلة أن جثمان الشهيد الطفل سيتم تسليمه إلى ذويه مساء اليوم على حاجز رنتيس غرب رام الله، ليتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ثم سيوارى الثرى غدا في مقبرة القرية.

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