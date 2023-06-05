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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-06-2023

الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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