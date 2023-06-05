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توقيع مذكرة تفاهم بين تونس ودول مجلس التعاون

توقيع مذكرة تفاهم بين تونس ودول مجلس التعاون
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أجرى الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي جاسم محمد البديوي، يوم الاثنين، زيارة عمل إلى تونس، وذلك تلبية لدعوة وجهها وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار.

العالم-تونس

وصرح جاسم محمد البديوي بأنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية التونسية تحدد أطر التعاون ومجالاته.

وأثنى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه صباح اليوم في قصر قرطاج، بالأمين العام لدول مجلس التعاون جاسم محمد البديوي، على عمق روابط الأخوة ومتانة أواصر الشراكة المثمرة القائمة بين تونس ودول المجلس.

وأعرب سعيد عن تطلع تونس إلى مزيد من التطوير وبناء شراكات واعدة في عدة قطاعات وفق آليات ورؤى جديدة ترسخ قيم التضامن والتآزر، لا سيما عبر حسن توظيف الإمكانيات والفرص المتوفرة للجانبين والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة واستئناف النسق العادي للتعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي التونسي الخليجي.

من جهته، أكد الأمين العام أن لقاءه بالرئيس التونسي يأتي في إطار العلاقات الخليجية التونسية وفق ما يصبو إليه قادة دول المجلس في تعزيز وتقوية أواصر العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وإيجاد مجالات أوسع للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب جاسم محمد البديوي عن ثقته في قدرة دول مجلس التعاون وتونس من تحقيق الوثبة المرجوة في مستوى العلاقات والتعاون، بفضل التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون والرئيس التونسي قيس سعيد.

وتمنى البديوي المزيد من التقدم والازدهار في مستوى العلاقات الخليجية التونسية من خلال تعزيز المكاسب المحققة واستكشاف المزيد من فرص التعاون المنشود للشعوب الطموحة.

واختتم بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين مجلس التعاون والجمهورية التونسية.

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