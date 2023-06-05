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البيت الأبيض يوسع قنوات الاتصال مع الصين

البيت الأبيض يوسع قنوات الاتصال مع الصين
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدما كبيرا في مسألة توسيع قنوات الاتصال بين البلدين.

العالم-الامريكيتان

وأضاف: "نعمل منذ مدة بالشراكة مع الجانب الصيني لتوسيع قنوات الاتصال بين البلدين، ويراودنا شعور بأننا نحرز تقدما ملحوظا في مسألة فتح قنوات اتصال إضافية".

كما يتوقع من المسؤولين الأمريكيين زيارة الصين خلال المرحلة القادمة، واقتراب الفترة المتوقعة لوقوع هذه الزيارات.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، في وقت سابق، إن الصراع بين الصين والولايات المتحدة سيكون "كارثة لا تطاق" للعالم بأسره.

وشدد على ضرورة بحث كل من بكين وواشنطن عن أرضية ومصالح مشتركة لتعميق التعاون بينهما.

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