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العملية المصرية على حدود الاحتلال كشفت حقيقة فاجئت الصهاينة

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب والاعلامي المصري اشرف ماضي الشريف، ان ما حدث من اختراق للحدود الاسرائيلية، كشفت حقيقة بان الشعوب جزء ايضاً من محور المقاومة وهذا دليل كاف.

وقال الشريف في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ما قام به الجندي المصري على حدود الاراضي المحتلة، هو عمل بطولي لاشك، ويعبر عن مدى بغض وكره المواطن والشارع المصري للكيان الاسرائيلي المؤقت وان شاء الله الى زوال.

واوضح، انه يتوقع خلال الايام القادمة تكون هناك عمليات من جميع الجهات، مؤكداً ان الجيش المصري وابناء مصر مع القضية الفلسطينية منذ البداية وحتى آخر نفس من حياتهم.

واعتبر الروايات التي قالت ان الجندي المصري كان يلاحق عدد من المهربين، انما هي رواية اعلامية مزورة تبنتها بعض القنوات التابعة للكيان الصهيوني والناطقة بالعربية والتي تترجم الكذب وتسربه الى الشعوب، والحقيقة انه لو كان كذلك كما تقول لكان هناك تنسيق امني بين الطرفين ولم يقتل الجنود الصهاينة الثلاث واصابة اخرين.

وتابع يقول: ان العملية تثبت ان المصريين قادرين على ان يلقنوا الاحتلال الدرس، وان العملية الاخيرة ترسل رسالة صادقة بان الشعب المصري مع القضية الفلسطينية ويرفض التطبيع مع الكيان ومعاهدة كامب ديفيد وهو قادر على ردع الصهاينة ولن يسمح لهم ولا لغيرهم بالتطاول على الحدود المصرية، داعياً الى توحيد صفوف الجبهات المصرية لمواجهة المحتل.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو..

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