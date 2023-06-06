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اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية

اللواء سلامي: بلغنا تكنولوجيا التنويع في صنع المنظومات الصاروخية
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان البلاد بلغت تكنولوجيا التنويع في صنع مختلف المنظومات الصاروخية من ضمنها صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، وهو صاروخ قابل للمناورة وخارق للصوت وقادر على تغيير اتجاهاته ببساطة والعبور من كماشة الصواريخ المضادة.

العالم - ايران

يتبع ..

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