وسائل الاعلام تتسابق لمعرفة تفاصيل عن صاروخ "فتاح" الايراني الفرط صوتي

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واوضح العميد جابر ان ايران اعلنت عن هذا الصاروخ اليوم و منذ اقل من شهر قد اعلنت عن الصاروخ "خيبر خرمشهر" المتطور والذي يبلغ مداه حوالي 2000 كم والذي يعتبر حدثا هاما ايضا.

واشار الى ان هذا صاروخ متطور ومن نوع اخر ويتميز بسرعته العالية فيصل خلال دقائق اي حوالي اقل من ساعة يصل لقلب الكيان الاسرائيلي، وهذا الصاروخ فرط صوتي ويفوق سرعة الصوت، مشيرا الى ان وصوله لكيان الاحتلال خلال 30 الى 40 دقيقه يعني انه يتميز بدقته وسرعته وقدرته على تجنب الدفاعات الارضية شأنه شأن صاروخ خبير .

واضوح انه من الطبيعي ان تعلن ايران عن هذا الصاروخ في ظل التهديدات التي تتعرض لها الجمهورية الاسلامية، وهو رسالة للعدو لكي يفهم ورسالة للصديق ليطمئن، مشيرا الى ان هناك مبدأ عسكري يقول اظهر القوة لكي تتجنب استعمالها وانه تم تجاوز حد التوازن واصبح الرعب في الجانب الاخر ، فاذا كان الكيان الاسرائيلي ارتعب من صواريخ غزة فكيف سيكون الحل من مثل هذا الصاروخ المتقدم.

هذا وقد أزاح حرس الثورة الإسلامية في ايران الستار عن صاروخ 'فتاح' الفرط صوتي الباليستي والمحلي الصنع، أحد أكبر الإنجازات العسكرية للبلاد.

واقيمت المراسم بحضور الرئيس ابراهيم رئيسي، وقائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اضافة الى قائد القوة الجو فضائية العميد أمير علي حاجي زاده ومسؤولين آخرين.

واستبق حاجي زاده المراسم بتغريدة على تويتر قال فيها إن شروق الشمس اليوم الثلاثاء ليس كما في يوم عادي، إنها تشرق مع فتاح.

ويتميز الصاروخ بسرعة عالية تتراوح بين اثني عشر وثلاثة عشر ضعف سرعة الصوت، وقادر على المناورة خارج الغلاف الجوي والتحرك باتجاهات متعددة، وغير قابل للرصد.

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