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غالانت يهدد بـ'إعادة لبنان إلى العصر الحجري'

غالانت يهدد بـ'إعادة لبنان إلى العصر الحجري'
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

هدد وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، بـ"إعادة لبنان إلى العصر الحجري"، وذلك "إذا ما ارتكب حزب الله خطأً وشرع بحرب ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.

العالم- فلسطين

وجاءت تصريحات غالانت في أعقاب جولة ميدانية قام بها على الجبهة الشمالية، في إطار مناورة "القبضة الساحقة" التي يجريها الجيش الإسرائيلي للأسبوع الثاني.

وتحاكي هذه المناورة العسكرية والقيادية سيناريو خوض "إسرائيل" حربا متعددة الجبهات.

وقال غالانت: "أسمع أعداءنا يتفاخرون بتطوير أسلحة مختلفة، لكل شيء من هذا القبيل، لدينا استجابة أفضل".

وأجرى غالانت جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة قيادات التشكيلات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية، كما أجرى جولة ميدانية خلال التدريبات العملياتية للفرقتين 91 و36.

واعتبر غالانت أن قوات القيادة الشمالية "تتحمل وطأة التدريبات القتالية الرئيسية"، في إطار مناورة "القبضة الساحقة".

وادعى أن لـ"إسرائيل" أفضلية عسكرية في مواجهة أعدائها "في الجو والبحر والبر، دفاعيا وهجوميا".

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