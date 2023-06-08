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برنامج قلم رصاص..

انسحاب امريكا من الاتفاق النووي الايراني خطأ استراتيجي

الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

برنامج "قلم رصاص" وفيها مختارات من مقالات وتحليلات وردت في معاهد ومراكز بحوثية وصحف اسرائيلية  تناولت البرنامج النووي الايراني والتقدم الذي اعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضوع الخلافات بين الجانبين، والاتصالات التي تجري بالواسطة بين ايران والولايات المتحدة بشأن العودة للمفاوضات النووية.

والبداية مع المدير العام لمعهد دراسات الامن القومي تامير هايمان وقد نشر بحثاً في المعهد نفسه، أتى تحتت عنوان "ايران تتقدم الى العتبة النووية وعلى "اسرائيل" ان تعيد حساب مسارها": تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير يؤكد ما نعرفه في وقت طويل، وفي هذا السياق لا يحتوي على اخبار مثيرة، لقد ثبتت ان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بتشجيع قوى معينة خطأ استراتيجي.

وختم ان البرنامج النووي في اكثر نقاطه تقدماً على الاطلاق، ويقترب من تحويل ايران الى دولة ذات عتبة نووية، لكن في الوقت نفسه لا مجال للهستريا، ايران ليست على بعد دقائق او ايام من القنبلة النووية حتى لو تقلصت احتمالات التعامل معها فهي لا تزال قائمة.


لمناقشة هذا الموضوع يستضيف البرنامج ضيف الحلقة: مدير المركز العربي للدراسات من جنيف الدكتور رياض الصيداني.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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برنامج قلم رصاص.. انسحاب امريكا من الاتفاق النووي الايراني خطأ استراتيجي