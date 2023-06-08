انسحاب امريكا من الاتفاق النووي الايراني خطأ استراتيجي

والبداية مع المدير العام لمعهد دراسات الامن القومي تامير هايمان وقد نشر بحثاً في المعهد نفسه، أتى تحتت عنوان "ايران تتقدم الى العتبة النووية وعلى "اسرائيل" ان تعيد حساب مسارها": تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير يؤكد ما نعرفه في وقت طويل، وفي هذا السياق لا يحتوي على اخبار مثيرة، لقد ثبتت ان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بتشجيع قوى معينة خطأ استراتيجي.

وختم ان البرنامج النووي في اكثر نقاطه تقدماً على الاطلاق، ويقترب من تحويل ايران الى دولة ذات عتبة نووية، لكن في الوقت نفسه لا مجال للهستريا، ايران ليست على بعد دقائق او ايام من القنبلة النووية حتى لو تقلصت احتمالات التعامل معها فهي لا تزال قائمة.



لمناقشة هذا الموضوع يستضيف البرنامج ضيف الحلقة: مدير المركز العربي للدراسات من جنيف الدكتور رياض الصيداني.



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